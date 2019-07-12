В Баку завершился выбор льготных квартир в режиме онлайн (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Процесс выбора 253 квартир в Ясамальском жилом комплексе , в том числе 10 квартир в зданиях 6-9, также 243 квартир в 10-м, 11-м, 12-м и 13-м зданиях , при условии оплаты за свой счет, начался в 11:00 12 июля 2019 года и успешно завершился за короткий срок.

Как сообщили в пятницу Trend из агентства, выбор 253 квартир был осуществлен через портал «Электронное правительство» (www.e-gov.az) при условии полной прозрачности, безопасности и “реальном времени”. Число лиц, зарегистрировавших электронный кабинет в системе «льготные квартиры» составляет 11518 человек. Число участвующих в сегодняшней продаже людей составило 1906 человек. По оперативной информации, 245 квартир из 253 были успешно выбраны гражданами.

За процессом выбора квартир в административном здании Государственного агентства жилищного строительств наблюдали представители Государственного агентства специальной связи и информационной безопасности специальной службы государственной безопасности Азербайджана, министерства транспорта, связи и высоких технологий, государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, Центра развития электронного правительства и компании "Ernst & Young". Также за процессом выбора в режиме реального времени наблюдал координатор общественного совета по пропаганде электронных услуг.

Согласно «Порядку приобретения гражданами квартир, имеющихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана, на льготных условиях» выбор квартир в режиме ожидания начнется в 11:00 14 июля 2019 года и продолжится до 00:00 17 июля 2019 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов )

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