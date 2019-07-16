В Наримановском районе Баку новый пилотный проект по регулированию бытовых отходов (ФОТО)

16 июля 2019 15:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Баку в Наримановском районе начал осуществление нового пилотного проекта по организации сбора, транспортировки и сортировки твердых бытовых отходов современными методами.

Проект подготовлен и осуществляется совместно с известной британской компанией «Mott MacDonald», передает во вторник Trend со ссылкой на исполнительную власть города Баку.

На стадии подготовки, с участием ответственных лиц исполнительной власти Баку и Наримановского района, муниципалитетов, хозяйственных служб, молодежи и добровольцев, во дворах и улицах с жителями были проведены разъяснительные беседы о новом проекте.

В рамках работ, в каждом дворе района, в специально отведенных местах установлены зеленые и оранжевые контейнеры. Для удобства жителей на предварительном этапе им были выданы зеленые и оранжевые пакеты для сортировки отходов и информационные буклеты. Назначены ответственные по территориям, а добровольцы каждый день проводят просветительскую работу с жителями. В соответствии с санитарно-гигиеническим нормам, контейнеры регулярно очищаются и моются.

Проект уже дает положительные результаты. Речь идет об увеличение объема перерабатываемых отходов в районном центре сортировки. Это также особо отметил уполномоченный представитель компании "Mott MacDonald".

Осуществление проекта продолжается быстрыми темпами, также в дальнейшем ожидается его реализация и в других районах столицы.

Проект, как сообщается, способствует сохранению окружающей среды и здоровья населения, формированию новой экологической, санитарной культуры и получению экономической выгоды.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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