Сегодня произойдет второе за год лунное затмение

16 июля 2019 23:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня, 17 июля произойдет второе за год частичное затмение Луны.

Как сообщил Trend заместитель директора по научным делам Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по физике Хыдыр Микаилов, процесс наступит в 00:03, достигнет своего максимума в 01:31.

Природное явление завершится в 02:59.

Наблюдать за лунным затмением можно будет с территории Южной Америки, Европы, Африки, Азии, Австралии и России, с территории Азербайджана не удастся.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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