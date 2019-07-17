В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)

17 июля 2019 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершается реконструкция двухполосной автомобильной дороги Падар-Боюк Союдлю-Гарабулаг-Чалдаш Огузского района, протяженностью 32 км, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.

Дорога местного значения берет начало с автотрассы республиканского значения Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки-Огуз.

Реконструкция проводится на трех участках – Падар-Боюк Союдлю, протяженностью 12,9 км, Боюк Союдлю-Чайговушан – 13,1 км и въездная дорога в село Гарабулаг, протяженностью 6 км.

На завершающем этапе проекта будет построено шесть автобусных остановок, установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка и пешеходная «зебра».

После реконструкции будет облегчен въезд на автомобильную дорогу Гарамарьям- Исмаилы-Шеки-Огуз.

Реконструкцию автомобильной дороги Падар-Боюк Союдлю-Гарабулаг-Чалдаш Огузского района, соединяющей 4 населенных пункта, с населением пять тысяч человек, планируется завершить в ближайшие месяцы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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