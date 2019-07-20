ГЭЦ обратился к абитуриентам по поводу выбора специальностей в ВУЗах

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр(ГЭЦ) обратился к абитуриентам, поступившим в ВУЗы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Как сообщает ГЭЦ, выбор специальностей для приема в ВУЗ будет проводиться с 24 июля по шестое августа в онлайн режиме.

К сожалению, в последнее время в соцсетях появились определенные лица, которые за определенную плату предлагают услуги по выбору специальности. ГЭЦ рекомендует абитуриентам и их родителям, не доверять таким людям.

Как сообщает ГЭЦ, программное обеспечение настроено таким образом, что при наличии ошибки в выборе специальности система извещает о ней. В целом, процесс очень прост. В целях осведомления абитуриентов изданы подробные инструкции и информация для первой и четвертой группы специальностей, а в ближайшее время будут готовы аналогичные материалы для второй и третьей группы. Кроме того, абитуриенты могут обратиться в бесплатные «Центры консультации абитуриентов» в региональных отделах ГЭЦ, в университетах “Азербайджан”, “Одлар Юрду”, “Кооперации” и других.

Помимо этого, на официальной странице Facebook Государственного экзаменационного центра его сотрудники в режиме живого вещания будут инструктировать абитуриентов и отвечать на вопросы.

«Центры консультации абитуриентов» работают с 10:00 по 17:00 пять дней в неделю (исключая выходные), - сообщили в ГЭЦ.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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