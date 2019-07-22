Еще два азербайджанских борца завоевали «золото» на "EYOF Bakı 2019"

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец греко-римского стиля Гурбан Гурбанов (48 кг) в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля. "EYOF Bakı 2019" провел финальную встречу с грузинским спортсменом Хвичей Абуладзе, сообщает в понедельник Trend.

Победив в решающей встрече, представитель Азербайджана завоевал очередное «золото».

Другой представитель этого вида борьбы Хасрат Джафаров в весовой категории 60 кг встретился с россиянином Магомедом Гигиевым Одержав победу, Джафаров принес Азербайджану четвертую золотую медаль.

Отметим, что в первый день фестиваля борцы-вольники Мурад Ахвердиев (45 кг) завоевал золотую, а Абульфаз Насиров (55 кг) – серебряную медаль. Из борцов греко-римского стиля Фарид Садыхлы (45 кг) завоевал «золото», Нихат Мамедли (55 кг) - бронзовую медаль.

Таким образом, у Азербайджана шесть медалей - 4 золотых и по одной серебряной и бронзовой медали.

Напомним, что турнир, который проходит с 21 по 27 июля, проводится на 12 спортивных объектах.

На фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участвующих парни, 48 процента - девушки. Спортсмены борются за 135 комплектов медалей. Для призеров приготовлено в общей численности 930 медалей, в том числе, 300 золотых, 300 серебряных и 330 бронзовых.

На фестивале Азербайджан представляют 122 спортсмена

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены борются в десяти видах спорта – гимнастика, атлетика, баскетбол, велоспорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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