Сильный ветер в Баку вырвал с корнем два дерева (ВИДЕО)

23 июля 2019 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сильный ветер, начавшийся в Баку с понедельника вырвал с корнем два дерева.

Об этом сообщил во вторник Trend начальник отдела охраны растений Хозяйственного объединения озеленения Исполнительной власти Баку Орхан Мамедов.

По его словам происшествие зафиксировано в Бинагадинском районе.

Мамедов добавил, что в результате сильного ветра в различных местах Баку сильно повреждены семь деревьев.

Мамедов сообщил, что с 22 июля объединение работает в усиленном режиме, и на данный момент сотрудники структуры мобилизованы для устранения последствий ветра.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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