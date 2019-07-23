В Азербайджане продолжаются тестовые экзамены по приему на работу учителей

23 июля 2019 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня проводятся экзамены по приему на работу учителей по азербайджанскому языку, азербайджанскому языку и литературе, русскому языку и литературе, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования Азербайджана.

В экзамене участвуют 1463 кандидата.

Напомним, что на экзаменах продолжающихся с восьмого июля, один из кандидатов показал максимальный результат – 60 баллов.

Отметим, что процесс приема учителей на работу состоит из четырех этапов (рассмотрение электронного заявления, тестовый экзамен, выбор вакантных мест и собеседование).

На экзамене кандидатам даются задания по специальности, методике обучения, стратегии преподавания и логике.

Кандидатам, набравшим в этом туре проходные баллы, предоставляются на выбор восемь вакантных мест.

Распределение кандидатов на вакантные места будет проводиться на основании последовательности выбора, указанного в электронных заявлениях.

Набранные на конкурсе по приему на работу баллы действительны в течение двух лет.

В будущем учебном году эти кандидаты могут, не участвуя в конкурсе, сразу приступать к выбору вакансии.

Экзамены по приему на работу учителей завершаются в среду.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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