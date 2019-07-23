Изменен график авиарейсов Buta Airways Баку-Тбилиси

БАКУ/Trend/ - В связи с ограничениями в воздушном пространстве Грузии в расписании рейсов Баку-Тбилиси-Баку авиакомпании Buta Airways внесены изменения.

Об этом передает во вторник Trend со ссылкой на официальную страницу авиакомпании в Facebook.

В начале августа полеты будут выполняться в соответствии со следующим графиком:

3-9 августа (по местному времени):

J2 9223 (Баку-Тбилиси) – Вылет: 11:10, Прилет: 12:20

J2 9223 (Тбилиси- Баку) – Вылет: 13:20, Прилет: 14:30

3-5 августа (по местному времени):

J2 9225 (Баку-Тбилиси) – Вылет: 23:10, Прилет: 00:20

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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