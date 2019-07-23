Турецкая юношеская cборная по баскетболу одержала вторую победу в EYOF Baku 2019

23 июля 2019 20:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Второй день юношеских состязаний по баскетболу XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019 стартовал игрой группы В между сборными Турции и Литвы.

Как передает во вторник Trend, турецкая сборная одержала победу со счетом 69:63.

В отличии от юношей, женская сборная Турции в параллельной игре в группе В уступила сборной Польши со счетом 54:69.

Соревнования девушек проводятся в Европейско-азербайджанской школе, а соревнования парней в Спортивном олимпийском центре "Серхедчи"

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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