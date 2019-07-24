Парк высоких технологий АН Азербайджана будет пользоваться «зеленым коридором» на таможне

24 июля 2019 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) предоставил Парку высоких технологий Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) право постоянного пользования пропускной системой «зеленый коридор» при проведении экспортных операций, сообщает в среду Trend со ссылкой на Академию.

Решение принято согласно п.2.3 «Порядка предоставления права на постоянное пользование пропускной системой «зеленый коридор» участников внешней торговли, приостановления, отмены и восстановления этого права», утвержденного указом Президента Азербайджана от 21 декабря 2018 года.

Напомним, что пропускная система «зеленый коридор» служит для быстрого пересечения границы, высокого экспортного потенциала, проведению оперативного и прозрачного таможенного контроля. Преимущество системы в том, что экспортируемые товары напрямую доставляются на склад экспортера, и хранятся до отправки за границу, без прохождения таможни.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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