Солнечные ожоги в летний период и меры предосторожности

БАКУ/Trend/- Солнечные ожоги становятся неизбежными, если недостаточно защищаться. Ожог образуется вследствие разрушающего воздействия ультрафиолетовых лучей на поверхность кожи. Солнечные лучи по особенностям действия на кожу делятся на две группы: средневолнового диапазона (UVB, 285-315 нм) и длинноволнового диапазона (UVA, 315-400 нм). Благодаря воздействию UVB лучей на поверхности кожи синтезируется витамин Д. UVA лучи проникают глубже и ускоряют образование меланина, что приводит к потемнению кожи - загару.

Причины солнечных ожогов.

Длительный контакт с обеими формами лучей вызывает ожог кожи. Солнечные ожоги наблюдаются через 2-4 часа пребывания на солнце. Эти симптомы начинают усиливаться в течение следующих 24 часов.

Симптомы солнечных ожогов.

Покраснение, отечность, зуд на коже, боль, волдыри. Если контакт с солнечными лучами происходит в течение длительного периода времени, и если поверхность ожога слишком большая, ожог может вызвать лихорадку, усталость, рвоту и даже потерю сознания.

Каковы могут быть последствия солнечных ожогов?

Признаки фотостарения - морщины, снижение эластичности кожи, появление темных пятен. В результате долгосрочных эффектов как UVA, так и UVB, имеется высокая вероятность возникновения в будущем рака кожи.

Что делать во время солнечного ожога?

Нужно создать прохладную среду, пребывать вдали от прямого попадания солнечных лучей. Максимальное охлаждение и увлажнение поврежденной кожи (холодный компресс, душ и т. д.). Важен прием жидкости (питьевая вода, минеральная вода). Лечение солнечных ожогов зависит от степени ожога. Если на коже появляются покраснения и волдыри, ее достаточно защитить от солнечных лучей и наносить на поверхность кожи увлажняющее, восстанавлива-ющее, антисептическое средство.

Какие средства можно наносить на обожженную поверхность кожи?

Hеобходимо применять средства, уменьшающие раздражение, покраснение и боль, охлаждающие и ускоряющие регенерацию поврежденной кожи, например производное витамина B5 – Декспантенол. Во время солнечного ожога никогда не используйте йогурт, мази содержащие вазелин, бензокаин, лидокаин, солнцезащитные крема. Когда повреждена большая часть тела, при появлении признаков обезвоживания (жажда, сухость во рту), тошноты или рвоты, повышенной температуры, головной боли, слабости и обморока, нужно обратиться к врачу.

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