Абульфас Гараев: Подготовлен новый проект в связи с управлением библиотек и клубов

26 июля 2019 19:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Как сообщалось ранее, министр культуры Абульфас Гараев сегодня принимал граждан в Губе. На пресс-конференции после приема министр отметил важность поднятых гражданами вопросов.

Как сообщает в пятницу Trend , такие встречи в регионах способствуют оперативному решению вопросов, волнующих граждан.

«Радует, что в основном, обращения наших граждан связаны с улучшением культурных услуг на местах. Известно, что Губа-Гусарский регион является одним из туристических мест Азербайджана, наиболее популярных в стране и за рубежом. Поэтому культурные учреждения совершенствуют оказываемые гостям культурные услуги. Были выслушаны интересные предложения по восстановлению памятников, находящихся здесь, пропаганде нашего исторического наследия. Как и во многих других местах, в Губинском районе восстановлен ряд исторических памятников. Этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем. Будут рассмотрены все обращения, и в направление их решения будут сделаны соответствующие шаги», - сказал министр.

Гараев также рассказал наборе учителей в художественные образовательные учреждения. Он отметил, что недавно завершился конкурс по приему педагогических кадров в музыкальные школы, школы и центры искусств и живописи на 2019-2020 учебный год. В результате более 120 человек были приняты в качестве учителей в соответствующие образовательные учреждения.

Абульфас Гараев, затронув также тему реформ, проводимых в управлении библиотеками и клубами отметил, что в этом направлении подготовлен новый проект.

(Автор: Ильхама Исабалаева.Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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