Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева дали поручения в связи с аварийными зданиями в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно поручению Президента Ильхама Алиева и в соответствии с решением Кабмина продолжаются работы по переселению жильцов, проживающих в аварийных и не подлежащих капитальному ремонту зданиях в районах Баку. Соответствующие госструктуры выявили в Баку 17 подобных зданий и ведется работа по переселению их жильцов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти Баку.

В число этих аварийных зданий включен и жилой дом, находящийся по адресу: ул. Мирза Ага Алиева, 150 в Ясамальском районе. Здание, которое было построено еще в 1889 году, состоит из 3 этажей и 43 квартир.

Решением городских властей оно было признано аварийным еще в июне 1989 года и начался процесс переселения жильцов. В том году были переселены 23 семьи. Однако этот процесс был приостановлен и пустующие квартиры заняли вынужденные переселенцы. В 2011 и 2017 годах МЧС, а также другие госструктуры после осмотра здания составили акты о немедленном переселении жильцов для их же безопасности, а также ограничении входа в это здание. В настоящее время продолжается процесс переселения жильцов, который осложняется тем, что часть из них не соглашается с выделяемой компенсацией, и, выражая недовольство, выдвигает другие условия.

В связи с поручениями Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по этому вопросу мэр Баку Эльдар Азизов и глава ИВ Ясамальского района города Азиз Азизов побывали в аварийном здании, ознакомились с условиями жизни жильцов и выслушали их проблемы и пожелания.

Глава ИВ Баку Эльдар Азизов напомнил жильцам о том, что здание является аварийным и необходимо срочное переселение. Он отметил, что переселение жильцов связано не с проектами и мероприятиями государственного значения, а с аварийностью дома, поэтому выплачиваемые жильцам денежные средства должны рассматриваться как материальная помощь, а не как компенсация. При этом размер выплат жильцам этого дома определен на максимальном для Баку уровне в соответствии с законодательством.

На встрече были даны поручения в связи с повторным измерением площадей квартир. Ранее некоторые жильцы жаловались на то, что квадратура их квартир была подсчитана неверно. В то же время было предпринято обращение в Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев в связи с размещением вынужденных переселенцев и при этом были учтены их пожелания.

Эльдар Азизов отметил, что Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручения по ускорению работ по переселению, недопущению нарушения прав граждан и оказанию им помощи. Данный вопрос взят под контроль.

Жильцов также заверили в том, что на месте их снесенного дома не планируется возведение многоэтажного здания или торгового объекта.

На встрече, которая длилась более двух часов, Эльдар Азизов заверил жильцов, что им будет оказана всяческая помощь в рамках реальных возможностей в соответствии с законодательством, а процесс переселения будет тщательно контролироваться. Жильцы домов остались довольны встречей

(Текст: Кямаля Сеидова)

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