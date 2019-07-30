Около 7000 абитуриентов, поступающих в вузы в Азербайджане, не подтвердили свои заявки

30 июля 2019 20:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день 6880 абитуриентов из числа допущенных к выбору специальности для поступления в вуз, не подтвердили свои заявки.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, выбор специальностей будет проводиться в онлайн-режиме до 23:59 шестого августа.

В общей сложности 46 814 абитуриентов, в том числе 15 101 абитуриент – по первой группе, 10 166 абитуриентов – по второй, 17 465 абитуриентов – по третьей группе, и 4 082 абитуриента – по четвертой группе специальностей, набравшие 150 и более баллов, допущены к выбору специальностей. В пятой группе продолжаются экзамены по способностям, и пока только 5 044 из них, получив удовлетворительные оценки, допущены к выбору специальностей. Также для поступления в вузы прошли регистрацию 14 615 суббакалавров.

По информации на 30 июля, по специальностям групп один-четыре - 29 040 абитуриентов, и пятой группы – 4 006 абитуриентов, то есть всего 33 046 абитуриентов (в том числе 6 130 суббакалавров) подтвердили свои заявки. Заявки 6880 абитуриентов открыты, но пока еще не подтверждены.

В случае отсутствия подтверждения они не будут допущены к выбору специальностей.

Абитуриенты уточнить коды желаемых специальностей посредством перечня опубликованного в четвертом номере журнала «Абитуриент», и ввести их в соответствующем разделе на сайте ГЭЦ.

Отметим, что, по вопросам правил заполнения и подтверждения электронной заявки и других условий конкурса, участники могут обратиться в бесплатные «Центры консультации абитуриентов». Они будут действовать до конца этапа выбора специальностей в региональных отделах ГЭЦ и университетах “Азербайджан”, “Одлар Юрду”, “Кооперации” и других.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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