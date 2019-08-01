1 августа вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: Растет объем безналичных карточных платежей; Торговля с Турцией значительно выросла; АБР предоставит три кредита для страны; В стране будет производиться новая модель Peugeot и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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