1 августа вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: Растет объем безналичных карточных платежей; Торговля с Турцией значительно выросла; АБР предоставит три кредита для страны; В стране будет производиться новая модель Peugeot и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
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