Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews

1 августа 2019 14:08 (UTC+04:00)

1 августа вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте: Растет объем безналичных карточных платежей; Торговля с Турцией значительно выросла; АБР предоставит три кредита для страны; В стране будет производиться новая модель Peugeot и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 30 июля 14:42
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 25 июля 17:13
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 23 июля 17:00
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 16 июля 13:17
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Политика 11 июля 13:21
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 9 июля 14:14
Лента новостей
Казахский тенге может вновь побить негативный рекорд
Финансы 14:38
Программа самозанятости в Азербайджане охватит 10 тыс. семей - министр
Бизнес 14:35
Нацбанк Грузии принял решение для выхода из кризиса
Финансы 14:34
Кыргызстан планирует одолжить у Узбекистана $100 млн
Бизнес 14:30
Что больше всего импортировала Турция в июне 2019 года?
Бизнес 14:26
Китай выступил против санкций США в отношении главы МИД Ирана
Китай 14:25
Первый концерт XI Габалинского международного музыкального фестиваля – восторг и аплодисменты (ФОТО)
Культура 14:21
Исполнительный директор компании «Карван-Л» избрана членом TDTSP (ФОТО)
Бизнес 14:17
Центробанк Азербайджана: Выплата компенсаций по долларовым кредитам полностью завершена
Общество 14:17