Бакинские школы с золотой медалью окончили 14 выпускников

БАКУ /Trend/ - Приказом министра образования Азербайджана, 14 выпускников общеобразовательных школ при Управлении образования города Баку удостоены золотых, а один – серебряной медали, сообщает в четверг Trend со ссылкой на управление.

В приказе указаны имена и число выпускников, завершивших учебу с особыми успехами. Так, всего по республике в этом году золотые медали получат 112, а серебряные – 67 выпускников.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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