Все объекты в пляжной зоне Баку должны установить очистные сооружения - депутат

2 августа 2019 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На всех объектах, функционирующих на морском побережье, должны быть установлены очистные сооружения. Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Рауф Алиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, объекты на побережье сбрасывают сточные воды в море. «Меры, к которым приступило министерство экологии и природных ресурсов в отношении этих объектов, должны приветствоваться. Минэкологии справедливо подало в суд на многие объекты, загрязняющие Каспийское море. Эти меры должны поддержать все. Установка очистного сооружения владельцами объектов общепита не такой уж трудный вопрос. Суды обязательно должны принять решение об их установке. Считаю, что суды, муниципалитеты, местные исполнительные органы, депутаты должны помочь министерству экологии в этом вопросе. В целом же для его решения министерству должно помогать все общество. Охрана моря и морской среды - долг каждого из нас», - сказал депутат.

(Автор: Ильхам Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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