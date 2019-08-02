В Азербайджане обнародованы результаты экзаменов по спобностям для будущих журналистов

2 августа 2019 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты экзаменов по способностям, состоявшихся первого августа для абитуриентов, желающих поступить на специальность "журналистика" уровня бакалавриата вуза в 2019/2020 учебном году.

Как сообщили в пятницу Trend из центра, абитуриенты могут ознакомиться с результатам на сайте ГЭЦ. Из 486 абитуриентов 110 не пришли на экзамен, а 344 из 376 участников получили оценку “удовлетворительно”.

Во время выбора специальностей, эти абитуриенты, наряду с другими, могут выбрать в том числе специальность «журналистика».

Для рассмотрения обращений абитуриентов по результатам экзамена в здании центра по адресу улица Абдулвахаба Саламзаде 28 пятого августа с 10:00 до 17:00 будет работать Апелляционная комиссия. Люди, желающие обратиться в комиссию, должны третьего и четвертого августа, предъявив удостоверение личности, пройти регистрацию.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане объявлено общее собеседование по приему на вакантные должности госорганов
Общество 17:27
Около 7000 абитуриентов, поступающих в вузы в Азербайджане, не подтвердили свои заявки
Общество 30 июля 20:41
В Азербайджане абитуриенты смогут пересдать приемные экзамены в средне-специальные учебные заведения
Общество 26 июля 19:02
ГЭЦ изменил оценки 79 абитуриентов
Общество 25 июля 19:59
ГЭЦ обратился к абитуриентам по поводу выбора специальностей в ВУЗах
Общество 20 июля 09:50
В Азербайджане завершается регистрация по приему в колледжи по специальностям с особыми требованиями
Общество 16 июля 18:11
Лента новостей
Зариф призвал США прекратить самоизоляцию
Другие страны 17:58
Пентагон тестирует систему массовой слежки на стратостатах
США 17:57
ЕС призывает КНДР воздерживаться от запусков ракет малой дальности
Другие страны 17:52
Глава МВД Германии хочет ввести контроль на границе со Швейцарией
Европа 17:50
Азербайджанские песни прозвучали на Балканах (ФОТО)
Культура 17:42
В Казахстане отмечено сокращение денежных переводов
Финансы 17:42
Международная логистическая компания открыла представительство в Узбекистане
Бизнес 17:42
Узбекско-корейское СП закупает дренажные насосы
Тендеры 17:42
Продолжается строительство второй взлетно-посадочной полосы в Нахчыване (ФОТО)
Экономика 17:40