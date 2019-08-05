Джейхун Байрамов: Проведение олимпиады по информатике имеет важное значение для образования в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Проведение международной олимпиады по информатике в Азербайджане является одним из значимых событий для образования страны.

Об этом сказал министр образования, председатель IOI 2019 Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной открывшейся в Баку 31-й Международной олимпиаде по информатике.

По словам министра, для участия в олимпиаде в страну прибыло более 600 иностранных гостей из 37 стран. Наши команды, представлявшие Азербайджан на этом влиятельном международном соревновании уже 24 раза завоевали пять медалей, в том числе одну серебряную и четыре бронзовых. Министр подчеркнул, что в результате работы в сфере деятельности с одаренными детьми, увеличилось число участников на республиканских олимпиадах, а также, с каждым годом улучшаются показатели наших школьников на международных олимпиадах.

"Наблюдается рост интереса к олимпиадам и их массовость. За последние годы число участников олимпиад составило более 30 тысяч человек. С целью подготовки нашей команды проведена учебная тренировка», - сообщил министр.

Проректор университета АДА Фариз Исмаилзаде отметил, что на олимпиаде будет около 800 участников. Азербайджанская команда состоит из четырех учеников.

Ректор университета АДА, почетный сопредседатель IOI 2019 также сообщил, что для проведения мероприятия на высоком уровне выбраны места, отвечающие современным требованиям. Таким образом, церемония открытия состоится в Бакинском конгресс-центре, основные состязания - в Национальной гимнастической арене, а церемония закрытия - в Центре Гейдара Алиева. Для проведения других мероприятий в рамках олимпиады отобран Boulevard Hotel. На время олимпиады участники будут размещаться в «Городке атлетов». Как часть культурной программы, будут организованы экскурсии в Гобустан, Янардаг, Атешгях, дом-музей братьев Нобель и другие интересные места.

Далее выступил вице-президент по России, Восточной Европе и Турции компании Acer, являющейся официальным глобальным спонсором олимпиады, Григорий Низовский. Он сообщил, что Acer, выказывает интерес к мероприятиям связанным с компьютерами, а своей основной миссией считает развитие общества.

По его словам, по окончании Олимпиады министерству образования и университету АДА будет подарено 450 ноутбуков.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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