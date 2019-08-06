Обнародован список мест проведения ярмарки "Kənddən şəhərə" в дни праздника Гурбан

6 августа 2019 15:46 (UTC+04:00)

В дни праздника Гурбан 12 и 13 августа, при поддержке министерства сельского хозяйства, в Баку будут организованы очередные ярмарки сельскохозяйственной продукции.

Как сообщили Trend в министерстве, основной целью ярмарки является социальная поддержка семей, имеющих низкие доходы для удовлетворения их потребностей, расширение ассортимента и предотвращение искусственного завышения цен на рынках в связи с праздником.

Продажа скота, предназначенного для жертвоприношения, охватит 30 различных точек страны. Из них 19 - в Баку. На ярмарку планируется завезти около 20 тысяч овец. Цены на них будут варьироваться, в зависимости от веса, в пределах 160 - 180 манатов.

Как известно, в праздничные дни на рынках образуются длинные очереди. Во избежание этой проблемы, граждане могут 9 августа до 23.59 посетить сайт ярмарки "Кендден шехере" (из села в город) и сделать предварительный заказ через интернет в точках продаж в Баку, Сумгайыте и на в Абшеронском районе. Для этого нужно перейти по ссылке https://kenddenshehere.az/qurbanliq и ввести свою личную информацию в соответствующие графы. После получения заказа, на мобильный телефон покупателя будет отправлено подтверждающее сообщение, после чего он сможет обратиться к сотруднику ОАО "Аграрные закупки и снабжение" с уведомлением о подтверждении на своем телефоне в специально отведенном для этого месте на ярмарке и получить заказ, не дожидаясь очереди.

Отметим, что Агентство пищевой безопасности Азербайджана обратилось к гражданам, занимающимся продажей и забоем скота в праздничные дни. В связи с предотвращением нарушений правил санитарии и гигиенических норм на улицах города агентство, а также местные органы исполнительной власти организовали продажу и забой животных в праздничные дни в специально отведенных для этого местах. Агентство заявило, что для обеспечения правил забоя скота по всей стране будет функционировать 44 стационарных пункта и 30 пунктов палаточного типа.

Ярмарки "Kənddən Şəhərə" в связи с Гурбан байрамы будут проходить по следующим адресам:

В Баку:

Бинагадинский район, поселок Расулзаде, шоссе Бинагади (рядом с White palace);

Бинагадинский район, дорога Ходжасан-Баладжары-Бинагади, ул. 10 мая (на перекрестке);

Низаминский район, на пересечении улиц Алиева и Валиева (рядом с Домом торжеств "Милорд");

Наримановский район, место сноса гостиницы "Карабах", расположенной на пересечении улиц Тебриз и Джейхуна Гаджибейли;

Наримановский район, Ул. Алияра Алиева, 26, пункт забоя животных;

Сабунчинский район, поселок Маштага, правая сторона шоссе Забрат-Кюрдаханы;

Сабунчинский район, поселок Бакиханова, ул. Фаталиева, 72;

Сураханский район, двор торгового центра слева от шоссе Говсан-Туркан;

Сураханский район, Ени Гюнешли, поселок Гарачухур, двор торгового центра "Гюнеш" в жилом массиве В;

Сабаильский район, район 20-ый участок, ресторан "Айлы Гедж";

Сабаильский район, улица Гюльбалы Алиева, задняя часть бетонного завода;

Хатаинский район, Зыхское шоссе, 5, около кафе "Наргиля";

Хатаинский район, улица Инглаба Исмаилова, 8;

Хазарский район, поселок Мардакян, правая сторона автомагистрали Мардакян-Баку, территория между кафе "Шаурма" и магазинами Embawood;

Хазарский район, поселок Гала, справа от дороги Гала-Пираллахи, рядом с ламбирным заводом;

Ясамальский район, улица Шарифзаде, 196, территория Дворца торжеств İdeal;

Ясамальский район, улица Д. Буньядзаде, боковая сторона дома номер 7;

Ясамальский район, Ени Ясамал, улица М.Хиябани, 31а;

Ясамальский район, Ени Ясамал, улица М.Хиябани, 5, перед дворцом торжеств Qismət;

На Абшероне:

Поселок Новханы, улица Ильгара Абдуллаева, 26, рядом с рестораном Qaraj;

Город Хырдалан, ул. Галибия, 12, вход на новый рынок;

Поселок Масазыр, на перекрестке улиц Алиаги Вахида и Гачага Наби, рядом с маркетом "Араз";

Поселок Сарай, дорога Баку-Губа, рядом с постом ГДП, двор маркета;

Поселок Мамедли, жилой комплекс Гойгуршагы, около маркета "Араз".

По регионам:

Город Сумгайыт, улица Иншаатчылар, 61А, рядом с рынком скота

Гейгельский район, село Гызылча, рядом с рынком скота

Город Мингячевир, пр. Гейдара Алиева, 53, возле ОАО Мингячевирский базар

Город Шамахы, дорога села Гейлер, рядом с рынком скота

Город Габала, улица Низами, 8

Город Губа, 2-й км дороги Нугеди, жилой массив Деведабаны

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