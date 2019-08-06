На одной из улиц Баку завтра будет ограничено движение

БАКУ/Trend/ - В связи с запланированными ремонтно-строительными работами, завтра с 8:00 будет перекрыто движение автотранспорта на развороте с улицы Абдуллы Шаига на проспект Наримана Нариманова.

Как сообщили во вторник Trend из Бакинского транспортного агентства, в качестве альтернативной дороги, рекомендуется использовать улицу Фуада Ибрагимбекова. Завершение ремонтно-строительных работ планируется к вечеру.

В связи с этим, автобусы регулярного маршрута №6 будут разворачиваться по улице Фуада Ибрагимбекова.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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