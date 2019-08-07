В Азербайджане улучшилось состояние мужчины, заразившегося сибирской язвой

7 августа 2019 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Улучшилось состояние 58-летнего мужчины, заразившегося сибирской язвой. Об этом сообщили Trend в среду в Клиническом медицинском центре.

Согласно информации, в течение двух дней пациент будет выписан.

Напомним, что ранее в Сабирабаде два человека заразились сибирской язвой. 25 июля они в тяжелом состоянии были помещены в Клинический медицинский центр. 29 июля один из них – 60-летний мужчина - скончался .

Отметим, что сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. От человека к человеку не передается. В 2018 году была выявлена у 9, в 2019 году – у семи человек, но до настоящего времени не приводила к смертельному исходу.

(Автор: Ильхама Исабалаева, Текст: Эльдар Джанашвили)

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