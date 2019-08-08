8 августа вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: Габалинский международный музыкальный фестиваль подошел к концу; В Баку стартовала 31-я Международная олимпиада по информатике; Раскрыт объем отгрузки SOCAR через грузинский порт; Производство зерновых резко выросло и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
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