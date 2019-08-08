Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews

8 августа 2019 16:19 (UTC+04:00)

8 августа вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте: Габалинский международный музыкальный фестиваль подошел к концу; В Баку стартовала 31-я Международная олимпиада по информатике; Раскрыт объем отгрузки SOCAR через грузинский порт; Производство зерновых резко выросло и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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