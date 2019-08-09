Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей за один день

9 августа 2019 07:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Грузии продолжается «Гран-при» по борьбе памяти Вахтанга Балавадзе и Гиви Картозия, передает Trend.

Во второй день соревнований определились первые медалисты.

В соревнованиях по вольной борьбе азербайджанские борцы Шамиль Зубаиров (-92 кг), Ахмеднаби Гварзатилов (-61 кг) и Рашад Юсифли (-79 кг) завоевали бронзовые награды.

В соревнованиях по греко-римской борьбе Эльман Мухтаров (-63 кг) завоевал золотую медаль, его соперник по финалу Мурад Мамедов, а также Исламбек Дадов (-72 кг) получили «серебро».

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