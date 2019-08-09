В Азербайджане завершается подготовка к массовому забою скота в праздник Гурбан

9 августа 2019 15:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В дни праздника Гурбан, когда традиционно происходит массовое жертвоприношение скота, осуществлению забоя в рамках санитарно-гигиенических требований должно уделяться особое внимание. Ветеринарное обследование до и после процедуры является необходимым условием для предотвращения заболеваний, которые передаются через мясо.

Об этом сказала в пятницу Trend пресс-секретарь Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Айсель Фарзиева.

По ее словам, забой и продажа скота должны осуществляться в специально отведенных госструктурами местах. Недопустимо резать скот на улицах, обочинах дорог и других общественных местах, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, а также перевозить животных без наличия ветеринарной справки.

"С учетом всего этого, Агентство пищевой безопасности и другие госструктуры, с целью обеспечения населения качественным мясом и мясными продуктами организует 44 стационарных и 30 палаточных пунктов забоя, оборудованные всем необходимым, где граждане смогут резать скот в условиях отвечающих, требованиям ветеринарно-санитарных и гигиенических норм. В настоящее время осуществляются последние подготовительные работы», - сказала Фарзиева.

Как сообщается, пункты-бойни будут состоять из трех отсеков. В первом будет осуществляться забой, во втором – свежевание, в третьем - разделка. Для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в них будут бесплатно действовать мобильные лаборатории агентства. Палаточные пункты изготовлены из дезинфицирующего, противопылевого материала и снабжены дренажной системой, что препятствует загрязнению прилегающей территории. Рядом с будут установлены контейнеры для отходов. Процесс будут контролировать сотрудники Агентства пищевой безопасности, местная исполнительная власть и правоохранительные органы.

С целью содержания улиц в чистоте и недопущения антисанитарии, Агентство призывает население резать скот исключительно в современных стационарных, модульных пунктах, в установленных, совместно с местными органами исполнительной власти, палатках, соответствующих ветеринарно-санитарным и гигиеническим нормам.

В случаях, когда здоровье животных вызывает подозрение, а также забой и продажа скота происходит на улицах и обочинах дорог, просьба к гражданам обращаться в службу «102» МВД, и саll-центр 1003 Агентства пищевой безопасности или саll-центр 1652 министерства сельского хозяйства, говорится в сообщении агентства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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