В Баку пресечена уличная торговля перед выходами метро и около автобусных остановок

12 августа 2019 14:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку на некоторых улицах и проспектах, а также у станций метро пресечена незаконная уличная торговля, сообщил Trend в понедельник начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, в Ясамальском и Низаминском районах столицы были продолжены профилактические меры в связи с пресечением случаев незаконной уличной торговли и антисанитарии на улицах и проспектах, у станций метро, в пешеходных переходах и на автобусных остановках.

Он добавил, что каждый житель столицы должен, внося вклад в надежное обеспечение правопорядка, проявлять активность в устранении негативных явлений, наносящих вред облику столицы.

(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили)

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