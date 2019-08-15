Вниманию желающих посетить Канаду (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Канадский визовый центр (CVAC), оказывающий техническую поддержку при выдаче виз в эту страну и управляемый компанией VFS Global совместно с Азербайджанским представительством Международной организации по миграции будет действовать в офисе по адресу Ясамальский район, улица Измира 23 (около отеля Hyatt Regency)

Отметим, что до этого центр располагался в здании представительства ООН в Азербайджане.

CVAC, ведущий деятельность от имени правительства Канады, принимает все виды обращений, относящихся к категории временного проживания (посещение, учебная и рабочая визы), в том числе обращения по дорожным документам постоянных резидентов Канады, проживающих в Азербайджане.

С центром можно связаться по телефону +994 12 538 57 44 или через электронную почту info.canbakiom@vfshelpline.com.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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