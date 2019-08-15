Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews

15 августа 2019 13:07 (UTC+04:00)

15 августа вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте: Космическое агентство Турции намерено сотрудничать с Азербайджаном; Объем торговли с Казахстаном продолжает расти; Финская компания вводит инновации на местный рынок; Фильм «Степняк» получил награду в Индии и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 8 августа 16:19
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 6 августа 15:22
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 1 августа 14:08
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 30 июля 14:42
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 25 июля 17:13
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 23 июля 17:00
Лента новостей
Китай обвинил США в политике двойных стандартов на фоне беспорядков в Гонконге
Другие страны 13:13
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан и Россия строят свои отношения на принципах мира, взаимного уважения и добрососедства
Политика 13:10
PwC трансформирует почтовую инфраструктуру Узбекистана
Бизнес 13:00
СNPC обнародовал свои инвестиции в ТЭК Туркменистана
Энергетика 12:58
Бакинская международная книжная выставка-ярмарка – регистрация продолжается
Культура 12:54
Малайзийская Petronas готова расширить свое присутствие в Туркменистане
Энергетика 12:46
ЦБ Бразилии впервые за 10 лет начнет продажу долларов, чтобы стабилизировать курс реала
Другие страны 12:46
При поддержке МБНП Банк Республика и Innoland запустили новый проект по расширению взаимодействия с финтехами в банковской системе (ФОТО)
Экономика 12:44
Финрегулятор Азербайджана поддерживает переход к безналичному обществу
Финансы 12:42