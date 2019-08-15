15 августа вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: Космическое агентство Турции намерено сотрудничать с Азербайджаном; Объем торговли с Казахстаном продолжает расти; Финская компания вводит инновации на местный рынок; Фильм «Степняк» получил награду в Индии и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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