В Азербайджане завершился демонтаж палаточных пунктов ритуального забоя скота в дни праздника Гурбан

БАКУ/Trend/ - Завершились работы в палаточных пунктах забоя скота, которые действовали на территории Азербайджана в дни праздника Гурбан. Об этом сообщили в четверг Trend в Агентстве пищевой безопасности.

В места, где действовали эти пункты, была привлечена специальная техника, а также специалисты соответствующих структур для дезинфекции территорий.

Отметим, что в праздничные дни с целью соблюдения правил забоя скота в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, на территории республики действовало 44 стационарных и 30 мобильных палаточных пунктов.

В этом году праздник Гурбан отмечался в Азербайджане 12 и 13 августа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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