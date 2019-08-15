В Азербайджане началась регистрация бакалавров зачисленных в вузы

15 августа 2019 17:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Началась регистрация бакалавров, принятых на вакантные места в магистратурах вузов и Национальной академии наук.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном экзаменационном центре, бакалавры зачисленные на свободные места в магистратурах вузов и НАНА должны пройти регистрацию, представив соответствующие документы в соответствующее учебное заведение до 23 августа 2019 года (кроме субботы и воскресенья).

Абитуриенты не прошедшие регистрацию в установленное время будут исключены из списков поступивших. Списки необходимых документов доступны в соответствующих вузах.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане началась регистрация абитуриентов, принятых в вузы
Общество 15:53
В Азербайджане началась процедура выбора специальностей на вакантные места в вузах
Общество 14:21
В Азербайджане огласили дату экзамена для приема в Коллегию адвокатов
Общество 14 августа 19:00
В Азербайджане будет проведен очередной экзамен для приема на государственную службу
Общество 8 августа 13:16
В Азербайджане началась регистрация поступивших в колледж абитуриентов
Общество 8 августа 10:48
Для кандидатов желающих работать в органах прокуратуры будет проведен тестовый экзамен
Общество 7 августа 13:36
Лента новостей
Китай ограничил импорт золота на фоне торговой войны с США
Другие страны 17:50
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 150 млн манатов
Финансы 17:48
Лейла Абдуллаева: Позиция Азербайджана в вопросе Джамму и Кашмира носит последовательный характер
Политика 17:48
TBC Bank Грузии обновляет макроэкономические прогнозы
Финансы 17:40
Facebook обновила настройки приватности для создателей сообществ в соцсети
Другие страны 17:38
В Казахстане реализуют ряд проектов стоимостью свыше $900 млн
Бизнес 17:35
Узбекистан планирует ввести разные тарифы расхода электроэнергии
Энергетика 17:35
Агентство пищевой безопасности Азербайджана продолжает фитосанитарные мониторинги в регионах
Общество 17:18
Число погибших от лихорадки денге на Филиппинах превысило 700 человек
Другие страны 17:15