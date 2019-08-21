До конца года в Баку будет доставлено 542 новых лифтов

БАКУ/Trend/ - С целью исполнения распоряжения главы государства Ильхама Алиева об усилении материально-технической базы лифтового хозяйства многоквартирных зданий производственное объединение «Лифтремонт» города Баку подписало контракт с немецкой компанией Wittur Holding GMBH, обладающей большим опытом и широкими техническими возможностями в данной сфере.

Как сообщили в среду Trend в исполнительной власти города Баку, на основе контракта с Wittur Holding GMBH в Баку будет доставлено 542 лифта. В рамках пилотного проекта, в июле текущего года было поставлено 63 новых лифта, и началась их установка в Низаминском районе Баку. В то же время в Гарадагском районе осуществляется работа в многоэтажных зданиях по обновлению лифтов, завершивших срок эксплуатации.

Несколько дней назад, в рамках согласованного графика в Баку была доставлена очередная партия новых лифтов, тем самым их число достигло 145.

На предварительном этапе, согласно пилотному проекту лифты устанавливаются в Низаминском, а также в Гарадагском районах. В настоящее время завершена установка лифтов в 10-блочном 9-этажном здании по адресу проспект Гара Гараева 47 и комиссия в составе специалистов МЧС и других соответствующих структур готовятся принять эти лифты в эксплуатацию.

В то же время в трех зданиях на улице Нахчиванского и проспекте Гара Гараева установлено 22 новых лифта, завершается установка 21 лифтов в поселке Мушвиг и жилом массиве «Е» Гарадагского района. В целом, на сегодняшний день в Низаминском районе устанавливаются 39, а в Гарадагском районе – 42 новых лифтов.

Новые лифты полностью отвечают современным стандартам с точки зрения качества и технических параметров. В рамках работ были демонтированы старые лифты, были отремонтированы шахты, комнаты на крышах домов, в которых хранятся лифтовое оборудование, а также комнаты покрыты рубероидом.

Новые лифты оборудованы электронной системой, также имеется система UPS (резервное энергоснабжение). В то же время будет создана единая диспетчерская система для управления всеми 542 лифтами из одного пункта. Для лиц с ограниченным зрением символы на кнопках внутри и снаружи лифта будут продублированы буквами азбуки Брайля. Грузоподъемность новых лифтов составляет 450 килограммов, а их скорость один метр в секунду, в лифтах советской эпохи эти показатели были равны 320 килограммам и 0,71 метра в секунду соответственно.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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