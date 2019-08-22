Замминистра: В прошлом году в Азербайджане было сдано 44 тонны крови

22 августа 2019 13:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В последние годы в Азербайджане растут объемы донорской крови. В 2005 году было сдано около десяти тонн, в 2018 году - 44 тонны.

Как сообщает Trend со ссылкой на выступление заместителя министра здравоохранения Эльсевяра Агаева на 19-м Международном молодежном форуме в Бакинском конгресс-центре, в Азербайджане до 2000 года существовали проблемы в области донорства крови.

“Старт проекта "Во имя жизни без талассемии", инициированного президентом Фонда Гейдара Алиева первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой в 2005 году, положил конец этой проблеме. По всей стране, в соответствии с утвержденным планом, проводятся акции по сдаче крови", - сказал Агаев.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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