Сотрудники НАНА обследовали остров Хара Зиря

24 августа 2019 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сотрудники Института географии имени академика Гасана Алиева Академии наук Азербайджана идут исследования на островах Бакинского и Абшеронского архипелага.

Специалисты исследовали местность на острове Хара Зиря, береговую линию, рельеф, образованный волнами, морфометрические показатели территории, элементы грязевых вулканов, провели климатические замеры, передает в субботу Trend со ссылкой на институт.

Также были исследованы возможности освоения территории, установлена необходимость в проведении работ по очистке берега и окружающей акватории для устранения антропогенных нарушений.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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