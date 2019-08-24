Сотрудники НАНА обследовали остров Хара Зиря

БАКУ/Trend/ - Сотрудники Института географии имени академика Гасана Алиева Академии наук Азербайджана идут исследования на островах Бакинского и Абшеронского архипелага.

Специалисты исследовали местность на острове Хара Зиря, береговую линию, рельеф, образованный волнами, морфометрические показатели территории, элементы грязевых вулканов, провели климатические замеры, передает в субботу Trend со ссылкой на институт.

Также были исследованы возможности освоения территории, установлена необходимость в проведении работ по очистке берега и окружающей акватории для устранения антропогенных нарушений.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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