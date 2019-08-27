Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews

27 августа 2019 14:17 (UTC+04:00)

27 августа вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте: Оглашены объемы добычи нефти и газа; Парад в Баку собрал десятки ретро-автомобилей; Производство автомобилей растет; Национальная сборная по художественной гимнастике завоевала три медали и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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  • Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
  • Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
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