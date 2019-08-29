Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews

29 августа 2019 17:35 (UTC+04:00)

29 августа вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте: Создан новый поселок для вынужденных переселенцев; Французская компания предложит контракт на услуги по очистке сточных вод; В Шемахе пройдет фестиваль винограда и вина; Юные шахматисты добились успеха в Европе и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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  • Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
  • Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
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