Определились победители среди "пре-юниоров" 26-го Чемпионата Азербайджана и Баку по художественной гимнастике

30 августа 2019 17:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Национальной арене гимнастики определились победители 26-го Чемпионата Азербайджана и Баку по художественной гимнастике среди спортсменок в возрастной категории "пре-юниоры" (2007-2008 годов рождения), сообщает Trend . Состоялась церемония награждения победителей и призеров.

Среди гимнасток в возрастной категории "пре-юниоры" в индивидуальном многоборье (упражнения без предмета, со скакалкой и обручем) первое место заняла Камилла Сеидзаде (41.950 балла), на втором месте – Фатима Мамедзаде (37.050 балла), на третьем месте – Мадина Дамирова (36.800 балла). Все три гимнастки выступают за клуб "Оджаг Спорт".

Напомним, что в пятницу в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований 26-го Чемпионата Азербайджана и Баку по художественной гимнастике.

Соревнования 26-го Чемпионата Азербайджана и Баку по художественной гимнастике проходят 29-31 августа.

В течение трёхдневного турнира в соревнованиях примут участие более 100 гимнасток, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, клуб "АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Дворец водных видов спорта, спортивный клуб "Забрат", клуб "GymKids", спортивную школу министерства внутренних дел Азербайджана, Культурный центр "Зиря", спортсменки из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, а также поселка Шаган.

На соревнованиях гимнастки выступают в индивидуальной программе в возрастных категориях "малыши" (2009-2011 годов рождения), "пре-юниоры" (2007-2008 гг.), "юниоры" (2004-2006 гг.) и "взрослые" (2003 года рождения и старше).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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