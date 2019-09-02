С 1 сентября в Азербайджане повысилась зарплата у 1,350 млн человек

2 сентября 2019 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 18 июня 2019 года, с первого сентября минимальная зарплата в стране повышена до 40 процентов - со 180 до 250 манатов, также на 20-50 процентов повышена зарплата работников госсектора, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В текущем году в Азербайджане на 92,3 процента было достигнуто повышение минимальной зарплаты, и то, что эта сумма на 40 процентов превысила прожиточный минимум (180 манатов).

Повышение минимальной заработной платы позволило повысить ее у 950 тысяч человек – 600 тысяч работников госсектора и 350 тысяч частного сектора.

По уровню минимальной зарплаты Азербайджан на втором месте по индексу покупательской способности не только в сравнении с соседними странами, но и государствами СНГ.

Повышение на 20-50 процентов заработной платы работников госсектора также затронуло 400 тысяч граждан.

В целом, повышение минимальной зарплаты и зарплат работников госсектора значительно повысили доходы 1,350 миллиона человек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • С 1 сентября в Азербайджане повысилась зарплата у 1,350 млн человек
  • С 1 сентября в Азербайджане повысилась зарплата у 1,350 млн человек
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