В центре Баку будут дежурить круглосуточные наряды полиции

2 сентября 2019 13:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку усиливается борьба с явлениями идущими вразрез с национальным менталитетом и общественной моралью, поэтому с сегодняшнего дня, согласно Плану мер, утвержденному руководством ГУП, в рамках полномочий полиции определены конкретные задачи для исполнения.

Об этом сказал глава пресс-службы Главного управления полиции (ГУП) Баку майор полиции Эльшад Гаджиев, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, обращения граждан и наблюдения говорят о том, что в некоторых местах отдыха и развлечений в Баку – ночных клубах, барах, отелях и мотелях, центральных улицах встречаются случаи аморального поведения асоциального характера.

«Поэтому для повышения эффективности борьбы со всеми его формами и проявлениями предусмотрено проведение комплексных профилактических мер для пресечения поведения, не соответствующего национальным нравственным ценностям и других негативных явлений», - сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что специальные круглосуточные наряды по профилактике лиц аморального поведения будут функционировать на Площади фонтанов и ул. Низами («Торговая») в Сабаильском районе, пересечении улиц Самеда Вургуна и Низами в Насиминском районе.

«Посредством СМИ общественность систематически будет информироваться о проводимой работе и осуществляемых мерах», - сказал Гаджиев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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