ИВ Баку призвала глав предприятий создавать и беречь зеленые насаждения перед своими объектами (ФОТО)

4 сентября 2019 10:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мэрия Баку рекомендовала предпринимателям, руководителям предприятий и учреждений следить за состоянием зеленых насаждений на прилегающих к их объектам территориях, создавать и беречь зеленые уголки, сообщает в среду Trend со ссылкой на Исполнительную власть Баку.

В связи с этим глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов подписал распоряжение о создании и сохранении в столице зеленых уголков.

В Исполнительной власти Баку отметили, что эти меры поспособствуют дальнейшему улучшению эстетического облика города.

Отметим, что данное распоряжение не касается территорий, озеленение которых осуществляется за государственный счет.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • ИВ Баку призвала глав предприятий создавать и беречь зеленые насаждения перед своими объектами (ФОТО)
  • ИВ Баку призвала глав предприятий создавать и беречь зеленые насаждения перед своими объектами (ФОТО)
  • ИВ Баку призвала глав предприятий создавать и беречь зеленые насаждения перед своими объектами (ФОТО)
  • ИВ Баку призвала глав предприятий создавать и беречь зеленые насаждения перед своими объектами (ФОТО)
  • ИВ Баку призвала глав предприятий создавать и беречь зеленые насаждения перед своими объектами (ФОТО)
  • ИВ Баку призвала глав предприятий создавать и беречь зеленые насаждения перед своими объектами (ФОТО)
  • ИВ Баку призвала глав предприятий создавать и беречь зеленые насаждения перед своими объектами (ФОТО)
  • ИВ Баку призвала глав предприятий создавать и беречь зеленые насаждения перед своими объектами (ФОТО)
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