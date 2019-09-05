В Азербайджане началась вакцинация скота против ящура и сибирской язвы

5 сентября 2019 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения эпизоотической стабильности на территории Азербайджана Агентство аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства с этого месяца начало профилактическую вакцинацию скота против ящура и сибирской язвы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

Вакцинация проводится в соответствии с Планом профилактических и диагностических мер в сфере эпизоотии в соответствии с требованиями Всемирной организации по охране здоровья животных.

С первых дней сентября началось осуществление профилактических мер против сибирской язвы у крупнорогатого молодняка (3-6 месяцев), содержащегося в хозяйствах.

Агентство просит владельцев скотоводческих хозяйств и ветеринаров оказать действенную помощь, создав условия для более оперативного осуществления профилактических мер.

Эпизоотическая ситуация в республике в настоящее время стабильная.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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