Гражданин Азербайджана стал победителем конкурса образовательной программы «Великая Китайская стена»

5 сентября 2019 13:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кандидатура гражданина Азербайджана утверждена в рамках образовательной программы «Великая Китайская стена», объявленной ЮНЕСКО и Китаем на 2019-2020 учебный год, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования.

Победивший кандидат будет обучаться по специальности «китайский язык» на уровне магистратуры китайского вуза "Shaanxi Normal University".

Отметим, что срок образовательной программы — один год. Расходы, включающие оплату за учебу, проживание в общежитии и месячную стипендию, будет оплачивать Китай, дорожные расходы – ЮНЕСКО.

Напомним, что об образовательной программе было объявлено 15 февраля текущего года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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