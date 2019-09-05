Экс-глава Межбанка Джахангир Гаджиев осужден на 16,5 лет лишения свободы

5 сентября 2019 13:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось очередное заседание по уголовному делу экс-председателя правления Международного банка Джахангира Гаджиева, его родственника Исмаила Идаятзаде, экс-депутата Дуньямина Халилова и других лиц, обвиняемых в присвоении денежных средств, сообщает в четверг Trend.

Приговором суда экс-глава Межбанка Джахангир Гаджиев осужден на 16,5 лет лишения свободы.

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