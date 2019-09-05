5 сентября вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: Энергетическое и экономическое сотрудничество обсуждено с Великобританией; Названы самые популярные продукты экспорта; Объявлен объем инвестиций Азербайджана в Литву; Количество клиентов отелей выросло и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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