Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews

5 сентября 2019 17:09 (UTC+04:00)

5 сентября вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте: Энергетическое и экономическое сотрудничество обсуждено с Великобританией; Названы самые популярные продукты экспорта; Объявлен объем инвестиций Азербайджана в Литву; Количество клиентов отелей выросло и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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  • Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
  • Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
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