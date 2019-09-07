Али Ахмедов прокомментировал информацию о восстановлении в Азербайджане пособия на ребенка

7 сентября 2019 14:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов прокомментировал информацию о восстановлении пособия на ребенка

Как передает в субботу Trend, вице-премьер отметил, что одной из важнейших обязанностей государства является оказание социальной поддержки малоимущим семьям.

«В связи с этим я считаю, что нужно серьезно относиться к этому вопросу. Помощь малоимущим семьям оказывается в различной форме, и сюда входит оказание социальной помощи, выдача различных пособий. И выдача пособий на ребенка могут применяться в качестве одного из таких видов помощи. Однако, мое личное мнение состоит в том, что было бы правильней отнестись к выдаче пособий с учетом условий проживания, уровня жизни семей. В Азербайджане имеется достаточно семей, обеспечивших высокий уровень жизни. Не думаю, что они нуждаются в пособиях на ребенка», - сказал Ахмедов.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство ставит перед собой цель в любой форме оказать поддержку малоимущим семьям.

«Считаю, что самый правильный путь состоит в том, чтобы каждая семья обеспечивала свои нужды за счет своих возможностей, созданных благодаря политике правительства. То есть, нужно стараться, чтобы семьи не привыкали к проживанию только за счет государственных пособий. Это может стать более верным путем. Таким образом, каждый гражданин, каждая семья, обеспечивая себя, также послужит повышению экономического потенциала страны. Все развитые страны мира идут по этому пути. Полезно приучать людей к труду, обеспечить работой», - подчеркнул Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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