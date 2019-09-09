В пищевом рационе населения Азербайджана преобладает пшеничная продукция

9 сентября 2019 16:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Согласно глобальным показателям, пищевой рацион азербайджанцев, в отличие от населения других стран, в среднем содержит больше пшеницы.

Об этом сообщила представительница организации Инициатива пищевого обогащения Сара Циммерман на региональном семинаре по планированию, исполнению и мониторингу обогащения муки для предотвращения дефицита микронутриентов в Европе и Центральной Азии.

«Считаю, что в последующие годы по процессу обогащения муки и вопросам контроля над этим на Агентство пищевой безопасности ляжет большая ответственность. Постараемся помочь eму в этом процессе», - сказала Циммерман.

Она добавила, что большим опытом в обогащении муки в азиатском регионе обладают Туркменистан и Узбекистан.

"Таджикистан и Казахстан начали этот процесс недавно. Обогащение муки делает людей более умными и здоровыми. Потому что, люди с недостатком железа отстают от умственного и физического развития, у них появляется анемия. Это даже может привести к гибели ребенка в утробе матери. Таким образом, обогащение муки микронутриентами, предотвращающее появление анемии, делает детей и матерей более сильными», - отметила Циммерман.

Она добавила, что принятие стандартов в связи с обогащением муки является важным вопросом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане еще у двоих людей обнаружена сибирская язва
Общество 16:22
В Азербайджане подготовлены новые предложения по пищевому рациону в школах и детских садах
Общество 15:36
В Азербайджане проводятся работы по обогащению муки микронутриентами
Общество 15:17
Стала известна основная причина отравлений в Азербайджане
Общество 14:00
Мукомолы Казахстана переносят бизнес в Узбекистан из-за более выгодных условий
Бизнес 7 сентября 13:11
В Баку пройдет очередная ярмарка меда (ФОТО)
Экономика 6 сентября 19:42
Лента новостей
Казахстанская компания по транспортировке нефти закупит трубы
Тендеры 16:39
Турция экспортировала в Грузию рыболовные суда
Турция 16:34
В Баку объединены два автобусных маршрута (ФОТО)
Общество 16:31
Объем международных резервов Казахстана превысил $28 млрд
Бизнес 16:25
В Азербайджане еще у двоих людей обнаружена сибирская язва
Общество 16:22
Компания «Сиязань Бройлер» значительно увеличит объем производства
Бизнес 16:20
Азербайджанская страховая компания увеличила чистую прибыль в 4,6 раза
Финансы 16:19
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 2-6 сентября
Энергетика 16:13
Азербайджанский производитель продукции птицеводства наладит экспорт в ОАЭ
Бизнес 16:11