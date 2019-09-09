В пищевом рационе населения Азербайджана преобладает пшеничная продукция

БАКУ/Trend/ - Согласно глобальным показателям, пищевой рацион азербайджанцев, в отличие от населения других стран, в среднем содержит больше пшеницы.

Об этом сообщила представительница организации Инициатива пищевого обогащения Сара Циммерман на региональном семинаре по планированию, исполнению и мониторингу обогащения муки для предотвращения дефицита микронутриентов в Европе и Центральной Азии.

«Считаю, что в последующие годы по процессу обогащения муки и вопросам контроля над этим на Агентство пищевой безопасности ляжет большая ответственность. Постараемся помочь eму в этом процессе», - сказала Циммерман.

Она добавила, что большим опытом в обогащении муки в азиатском регионе обладают Туркменистан и Узбекистан.

"Таджикистан и Казахстан начали этот процесс недавно. Обогащение муки делает людей более умными и здоровыми. Потому что, люди с недостатком железа отстают от умственного и физического развития, у них появляется анемия. Это даже может привести к гибели ребенка в утробе матери. Таким образом, обогащение муки микронутриентами, предотвращающее появление анемии, делает детей и матерей более сильными», - отметила Циммерман.

Она добавила, что принятие стандартов в связи с обогащением муки является важным вопросом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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