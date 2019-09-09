АПБ начало расследования по факту заражения сибирской язвой жителей Сабирабада

9 сентября 2019 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности приступило к расследованию для определения источника возбудителя, вызвавшего заболевание сибирской язвы, обнаруженной у жителей сел Гарагюней и Гашимханлы Сабирабадского района.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство, на основании информации, поступившей из министерства здравоохранении об обнаружении заболевания сибирской язвы у жителей села Гарагюней и Гашимханлы Сабирабадского района Мурадова Юниса Мохуббат оглу и Искандерова Ревана Ульви оглу, из специалистов Агентства пищевой безопасности создана группа для расследования данных обстоятельств. Специалисты командированы на место происшествия. Для установления источника возбудителя группа уже осуществляет эпидемиологические и эпизоотологические исследования.

"В настоящее время специалисты Агентства продолжают лабораторные и эпидемиологические исследования, продолжаются меры в направлении установления источника возбудителя опасного заболевания. Общественность будет проинформирована о результатах расследований", - сказали в Агентстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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