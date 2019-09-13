Сбои в электроснабжении уже не будут влиять на работу Бакинского метрополитена (Эксклюзив)

13 сентября 2019 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На дизель-электрических станциях ЗАО "Бакинский метрополитен", созданных для обеспечения станций альтернативным электроснабжением, идут заключительные работы.

Об этом сказал в пятницу Trend заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Идаят Мамедов.

По его словам, в связи с этим на десяти подстанциях ОАО «Азеришыг» установлено 12 – 2,5-мегаватных, четырех – двухмегаватных и один мегаватный дизель-генератор.

«Генераторы куплены у компании Rolls-Royse Power Systems AG MTU GmbH. Можно сказать, что станции уже полностью готовы к эксплуатации. Также завершаются работы по настройке генераторов. В ближайшее время станции будут подключены к централизованному управлению и введены в эксплуатацию. Можно сказать, что во время возможных чрезвычайных ситуаций в ЗАО «Бакинский метрополитен» уже не будет проблем с электричеством. В случае происшествия станции включатся автоматически», - сказал Мамедов.

Он отметил, что наряду с третьей станцией фиолетовой линии (В-3), две станции которой уже работают, строится и дизель-генераторная станция мощностью 16 мегаватт. Эта станция обеспечит вывод поездов из туннелей на станции, освещение станций, туннелей и вагонов, обеспечит электроэнергией вентиляторы, эскалаторы, лифты и траволаторы, в целом всю инфраструктуру первых трех станций новой линии.

«Согласно проекту, дизель-генераторы, установленные на двух 35-киловольтных подстанциях, которые будут питать 12 станций этой линии, полностью обеспечат эти станции электроэнергией в чрезвычайных ситуациях. Все новые линии, которые будут построены в будущем, аналогично будут обеспечены резервными источниками электроэнергии», - сказал Мамедов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Сбои в электроснабжении уже не будут влиять на работу Бакинского метрополитена (Эксклюзив)
  • Сбои в электроснабжении уже не будут влиять на работу Бакинского метрополитена (Эксклюзив)
Новости по теме
Рост инвестиций в основной капитал Казахстана превысил 10%
Бизнес 15:52
Бакметрополитен о причинах задержки открытия новой станции
Общество 12 сентября 16:15
Бакметрополитен о сети Wi-Fi на станциях
Общество 12 сентября 15:35
После ремонта открылась станция бакинского метро «Шах Исмаил Хатаи» (ФОТО)
Общество 12 сентября 11:18
Бакметрополитен сократит интервалы движения поездов
Общество 11 сентября 13:28
В одном из поселков Абшеронского района ожидаются перебои в электроснабжении
Общество 7 сентября 15:25
Лента новостей
Кыргызстан получил от Японии оборудование для ремонта техники
Кыргызстан 16:21
Бахар Мурадова: В стране во всех направлениях осуществляются серьезные реформы
Политика 16:12
Индекс делового доверия в ненефтяном секторе Азербайджана вырос
Финансы 16:08
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями в школе № 113 в поселке Кюрдаханы, созданными после реконструкции (ФОТО)
Политика 16:00
Итоги рекордного Чемпионата мира по игре "Что? Где? Когда?" в Баку (ФОТО)
Социум 15:58
В Узбекистане государство будет возмещать затраты экспортным компаниям
Бизнес 15:55
Рост инвестиций в основной капитал Казахстана превысил 10%
Бизнес 15:52
В Центре Гейдара Алиева пройдет творческий вечер Максима Галкина
Общество 15:50
Азербайджан лидирует по числу визитеров в Грузию
Туризм 15:49