Сбои в электроснабжении уже не будут влиять на работу Бакинского метрополитена (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - На дизель-электрических станциях ЗАО "Бакинский метрополитен", созданных для обеспечения станций альтернативным электроснабжением, идут заключительные работы.

Об этом сказал в пятницу Trend заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Идаят Мамедов.

По его словам, в связи с этим на десяти подстанциях ОАО «Азеришыг» установлено 12 – 2,5-мегаватных, четырех – двухмегаватных и один мегаватный дизель-генератор.

«Генераторы куплены у компании Rolls-Royse Power Systems AG MTU GmbH. Можно сказать, что станции уже полностью готовы к эксплуатации. Также завершаются работы по настройке генераторов. В ближайшее время станции будут подключены к централизованному управлению и введены в эксплуатацию. Можно сказать, что во время возможных чрезвычайных ситуаций в ЗАО «Бакинский метрополитен» уже не будет проблем с электричеством. В случае происшествия станции включатся автоматически», - сказал Мамедов.

Он отметил, что наряду с третьей станцией фиолетовой линии (В-3), две станции которой уже работают, строится и дизель-генераторная станция мощностью 16 мегаватт. Эта станция обеспечит вывод поездов из туннелей на станции, освещение станций, туннелей и вагонов, обеспечит электроэнергией вентиляторы, эскалаторы, лифты и траволаторы, в целом всю инфраструктуру первых трех станций новой линии.

«Согласно проекту, дизель-генераторы, установленные на двух 35-киловольтных подстанциях, которые будут питать 12 станций этой линии, полностью обеспечат эти станции электроэнергией в чрезвычайных ситуациях. Все новые линии, которые будут построены в будущем, аналогично будут обеспечены резервными источниками электроэнергии», - сказал Мамедов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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