В Азербайджане объявлено собеседование по сотням вакантных должностей госслужбы

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 17 сентября объявляет собеседование на замещение 578 вакантных должностей в 19 государственных органах по видам А и В классификаций три-семь административных должностей госслужбы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

Кандидаты могут участвовать в собеседованиях в соответствии со своими сертификатами.

Для этого кандидатам до 18:00 часов 17 октября (за 30 дней) следует зарегистрироваться, заполнив соответствующую форму на сайте https://eservices.dim.gov.az/dqq/Home/Login.

Вакансии, вынесенные на собеседование, распределились следующим образом:

Агентство пищевой безопасности (452), министерство экологии и природных ресурсов (37), минфин (9), минобразования (11), Шекинский суд по тяжким преступлениям (4), Ширванский апелляционный суд (15), Национальный совет по телевидению и радио (2), Госкомитет по вопросам семьи, женщин и детей (2), Госкомитет по работе с религиозными структурами (2), Лянкяранский суд по тяжким преступлениям (5), Гарадагский районный суд (8), Астаринский районный суд (7), Гобустанский районный суд (1), Сальянский районный суд (1), Масаллинский районный суд (4), Гаджигабульский районный суд (1), Шекинский апелляционный суд (9), Евлахский районный суд (6), Балакенский районный суд (2).

Из всех вакантных мест два относятся к третьей классификации, семь – к четвертой, 92 – к пятой, 16 – к шестой, 461 – к седьмой классификации.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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