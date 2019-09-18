ЕС и ПРООН продолжают проект в области гендерного равенства в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Продолжается двухлетний проект с бюджетом 1,111 миллиона евро в сфере гендерного равенства в Азербайджане. Он финансируется Европейским союзом (ЕС) и Программой развития ООН (ПРООН), сообщает Trend в среду со ссылкой на ПРООН.

Цель проекта – содействие активному и эффективному участию организаций гражданского общества в разработке и реализации национальной повестки дня для достижения целей в области устойчивого развития с учетом гендерных факторов, а также укрепление гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девочек, что соответствует выполнению пяти целей устойчивого развития ПРООН.

Уже в 2018 году был достигнут ряд целей проекта. Была создана платформа для диалога и взаимодействия между НПО, рабочими группами, высшим руководством национального координационного совета по устойчивому развитию Азербайджана, а также Государственного комитета по делам семей, женщин и детей.

Также ЕС совместно с ПРООН выбрали 10 НПО, которым предоставят финансовую поддержку с суммой гранта от 70 000 до 100 000 евро.

Офис проекта базируется в Баку, однако его реализация осуществляется и в регионах, в том числе Лянкяране, Исмаиллы, Шеки, Загатале, Балакене, Нахчыване, Губе, Хачмазе, Мингячевире, Ширване, Барде, Евлахе и других частях Азербайджана.

На сегодня уже реализовано несколько проектов. Так, 31-летняя Гюнель Самедова записалась на курсы в недавно открывшемся Центре женских ресурсов в Нефтчале. Центр предлагает техническую поддержку женщинам для создания собственного бизнеса. «Я всегда мечтала открыть в Нефтчале фитнес-центр для продвижения здорового образа жизни среди женщин и мужчин», - отмечает она.

Гюнель участвовала в тренингах вместе с 40 другими женщинами. Они узнали, как разрабатывать бизнес-план для предприятий, управлять финансами, вести переговоры с поставщиками, анализировать рынок и предлагать конкурентоспособные услуги.

После нескольких тренингов участникам курса было предложено составить бизнес-план для развития концепции «бизнес мечты». Проект Гюнель был выбран из девяти бизнес-планов, представленных в приемную комиссию.

«Наши женщины больше не сосредотачиваются на том, чего у них нет, а обсуждают следующую главу в своей деловой и общественной жизни», - отметила Гульгадам Мирзазаде, председатель женского ресурсного центра Нефтчалы.

«Такие проекты помогают привлечь больше женщин из сельской местности к формальной занятости и предоставляют платформу для их более широкого участия в общественной жизни», - сказала Садагат Гахраманова, заместитель председателя Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей.

Основная часть проекта финансируется ЕС и составляет один миллион евро, в то время как 111 тысяч евро предоставляет ПРООН.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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